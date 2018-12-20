تمكّن رجال دوريات الأمن في محافظة جدة من إنقاذ حياة شخص حاول إيذاء نفسه برميها من أحد الجسور.وفي التفاصيل، وفقا لتغريدة بثتها محافظة جدة على موقعها في "تويتر"، رصدت إحدى فرق دوريات الأمن أثناء تأدية مهامها، تحركات شخص حاول إيذاء نفسه أكثر من مرة باعتلائه «كوبري» ومحاولة رمي نفسه، إذ نجحت محاولات رجال الأمن بإقناعه وتهدئته وإنقاذه من السقوط.وأشاد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ببسالة رجال الأمن وتعاملهم وفق ما تقتضيه ظروف الموقف، مقدما شكره لكل العاملين في الميدان، فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعامل رجال دوريات الأمن مع الحالة وإنقاذهم حياة الشخص.