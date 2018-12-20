استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم (الخميس)، مفتي جمهورية قيرغيزستان الشيخ مقصد بيك توقطوموشيف، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والتطرق للخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها للحجاج والمعتمرين.وأكد نائب وزير الحجّ والعُمرة، أن جميع القطاعات الحكومية في المملكة تجند طاقاتها وإمكاناتها لتسهيل جميع الخطوات والإجراءات لتمكين الحجاج من أداء مناسك الحج بكل يسر وراحة واطمئنان.بدوره نوه مفتي جمهورية قيرغيزستان بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لضيوف الرحمن، إضافة إلى التوسعات الكبيرة في المسجد الحرام ومشاريع الخدمات والبنية التحتية في المشاعر المقدسة، التي أسهمت بشكل كبير في تنظيم أعمال الحج وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن هو محل تقدير المسلمين في جميع أنحاء العالم.