تعكف الهيئة السعودية للمُلكية الفكرية حالياً على دراسة تطوير أنظمة المُلكية الفكرية، وسوف تبدأ بنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بموجب المرسوم الملكي م/٤١ وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢هـ، في إطار أهداف الهيئة لتنظيم مجالات المُلكية الفكرية في المملكة، ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولاختصاص الهيئة في اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق المُلكية الفكرية.وتدعو الهيئة العموم الكرام لإبداء الرأي بشأن تطوير نظام حماية حقوق المؤلف، وتقديم المرئيات أو الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الخميس 27/04/1440هـ الموافق 3/01/2019م، وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة saip@saip.gov.sa مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المُقدمة للمرئيات.ويمكن الاطلاع على نصوص النظام بالعربية والإنجليزية ومعلومات أشمل من خلال الوثيقتين المرفقتين عبر الرابط التالي: