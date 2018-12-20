بتوجيهات وإشراف من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يلتقي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة في المجموعة الـ 13 البالغ عددهم 203 من ثمانية دول من قارة إفريقيا من إئمة ودعاة ومفتين, عقب صلاة العشاء الليلة بمقر الاستضافة بفندق هيلتون للمؤتمرات بجوار الحرم المكي.ويتناول اللقاء كلمة للدكتور عبدالرحمن السديس بمناسبة الاستضافة ويستعرض خلالها الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم, إضافة إلى رسالة المملكة الريادية في جمع كلمة المسلمين وتوحيد الصف الإسلامي من خلال برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي يستضيف الشخصيات الإسلامية من شتى بقاع الأرض.يأتي لقاء الشيخ السديس ضمن البرامج العلمية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة, إلى جانب عدد من البرامج الثقافية المتنوعة من زيارات للمعالم التاريخية بالمدينة المنورة ثم المشاعر المقدسة بمكة المكرمة.