أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أنه «نسير بخطى ثابتة نحو تطوير العلا إلى وجهة سياحية عالمية والحفاظ على إرثها الحضاري والثقافي بما يتماشى مع رؤية 2030، وذلك بفضل اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وخطط التطوير التي وضعها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وحرصه الدائم والمتابع بشكل يومي».وأوضح وزير الثقافة في تصريح إلى قناة «العربية» أن زوار شتاء طنطورة سيحظون بمشاهدة عودة المدينة التاريخية إلى صدارة المشهد العالمي، وسيحتضن شتاء طنطورة العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، وسيشهد فعاليات فنية تحييها كوكبة من أبرز الفنانين والنجوم من العالم العربي وجميع أنحاء العالم.وأضاف: أؤكد أن الفعالية في العلا ليست ممتعة فقط، بل يمكن استخدامها لزيادة الوعي بالإرث التراثي والثقافي محلياً ودولياً، وأيضا أوجد المهرجان العديد من الفرص لأهالي المحافظة سواء مرشدون سياحيون أو متطوعون وغير ذلك.وأكد وزير الثقافة أن محافظة العلا غنية بالتاريخ والثقافة والطبيعة وتعتبر متحفا مفتوحا لكل شرائح المجتمع.