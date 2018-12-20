وجه مدير تعليم الليث الدكتور زكي الحازمي بتنفيذ تعميم نائب وزير التعليم القاضي بمنح الحوافز للمعلمين والمعلمات المنتدبين والمنتدبات جزئياً أوكلياً عطفاً على مايبذلون من جهود ونظير تعاونهم فيما أوكل إليهم.

وأوضح رئيس قسم شؤون المعلمين بتعليم الليث الدكتور أحمد باحارث بأنه تم منحهم حافز الإجازة بنهاية دوام اليوم (الخميس)، بشرط إنهاء كافة أعمالهم المسندة إليهم في مدارسهم.

وأضاف باحارث بأن حافز الندب يشمل جميع المنتدبين والمنتدبات من المعلمين والمعلمات سواءً كان الندب برغبتهم أو للمصلحة التعليمية.