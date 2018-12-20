رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد عصر اليوم (الخميس) حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية تحت عنوان «وفاء وولاء».ولدى وصول الملك سلمان إلى مقر المهرجان بالجنادرية، كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، والمشرف العام على مهرجان الجنادرية الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عياف، ونائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، وعدد من المسؤولين.بعد ذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والممثل الشخصي لملك البحرين الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، و مستشار سلطان عُمان شهاب بن طارق آل سعيد.إثر ذلك عزف السلام الملكي.وبعد أن أخذ الملك سلمان وضيوفه مكانهم في المنصة الرئيسة للحفل، تليت آيات من القرآن الكريم.ثم بدأ سباق الهجن السنوي الكبير، كما أدت مجموعة من الفرق عروضاً شعبية.وبعد نهاية سباق الهجن السنوي الكبير، سلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجوائز للفائزين الخمسة الأوائل في السباق.وقد جاءت نتائج السباق على النحو التالي:ـ المركز الأول: الهجن «هداج» لمذكر بن مسفر القرشي.المركز الثاني: الهجن «عجلان» لجابر بن راشد المري.المركز الثالث: الهجن «مبدع» لسفر بن عقاب الشريف.المركز الرابع: الهجن «فلاح» لسامر بن راشد المري.المركز الخامس: الهجن «الظافر» لخالد بن عزيز القرشي.بعد ذلك أدى الملك سلمان، والأمراء وضيوف المملكة والحضور صلاة المغرب.ثم شرف خادم الحرمين الشريفين والجميع مأدبة العشاء التي أقيمت بهذه المناسبة.