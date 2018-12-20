تقرر تعليق الرحلات في مطار جاتويك في لندن للتحقيق في تقارير عن تحليق طائرتين مسيرتين فوق مجاله الجوي، مما أثار ضيق الركاب قبل أيام من عطلة عيد الميلاد.وقال المطار في بيان إن الطائرات لن يمكنها المغادرة في حين تقرر تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى.واعتذر المطار على تويتر للركاب المتأثرين مشيرا إلى أن السلامة هي «الأولوية الأولى». ونصح المطار المسافرين أو القادمين لاستقبال ذويهم أن يتأكدوا أولا من مصير رحلاتهم.كانت زيادة في حوادث التصادم بين طائرات مسيرة وطائرات تجارية قد أثارت قلقا في قطاع الطيران في السنوات الأخيرة.ويقع مطار جاتويك على بعد 50 كيلومترا جنوبي لندن وهو ثاني أكثر مطارات بريطانيا نشاطا بعد مطار هيثرو الواقع على بعد 32 كيلومترا غربي لندن.