صور وزير الحج ملتقيا وزير الأوقاف اليمني ومرافقيه

صور العطية مسلما وزير الحج درعا تذكارية

صور بحث الترتيبات والاستعدادات لحج 1440

صور حديث باسم بين وزير الحج ووزير الأوقاف اليمني

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة أمس، وزير الأوقاف والإرشاد بدولة اليمن الدكتور أحمد العطية والوفد المرافق له، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين بالوزارة وممثلي الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج، لمناقشة الترتيبات والإجراءات المتخذة ضمن الاستعدادات المبكرة لحج هذا العام 1440، في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد.وأكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني خلال لقائه بوزير الحج والعمرة، أن الشعب اليمني يثمن المواقف التي قدمها خادم الحرمين الشريفين لليمن التي أسهمت بدخول لايقل عن 50 ألف يمني لأداء فريضة الحج والعمرة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن ذلك يدل على حرص الملك سلمان، على تمكين أهل اليمن من أداء نسكهم بيسر وسهولة.وقدم الشكر لوزارة الحج والعمرة على ما قدمته من رعاية واهتمام لضيوف الرحمن خلال موسم الحج للعام 1439هـ والأعوام السابقة، منوهاً بجهود حكومة المملكة المستمرة والمتجددة لتقديم كل ما من شأنه تيسير سبل الحج وإنجاح مواسمه وسط تضافر وتعاون الجهات ذات الصلة كافة لتسهيل مهمة ضيوف الرحمن، وهم يؤدون مناسكهم في راحة وطمأنينة واستقرار.من جانبه، أكد وزير الحج والعمرة، أن قطاعات الدولة كافة تعمل وفق منظومة عمل متكاملة بتوجيهات القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وإنجاح موسم الحج، مبيناً أن الوزارة جندت جميع طاقاتها وإمكاناتها لخدمة واستقبال الحجاج والمعتمرين وزائري الحرمين الشريفين، القادمين من جميع أقطار العالم، وتوفير جميع سبل الرعاية والراحة لهم لتمكينهم من أداء نسكهم بيسر واطمئنان.