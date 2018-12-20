وقع مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محسن بن دخيل القحطاني وعميد كلية التقنية العالمية (نياجرا) بالعاصمة المقدسة الدكتور فيصل آراين اليوم (الخميس) أول اتفاقية لدعم وتأهيل وتعليم أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

وتضمنت الاتفاقية تخصيص نسبة من مقاعد القبول لأبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي حسب شروط القبول المعتمدة وإتاحة مرافق الكلية لاستخدامها لعمل محاضرات توعوية وورش عمل بالتنسيق المسبق وعمل محاضرات توعوية لأبناء الأسر في إدارة الأعمال وتقنية المعلومات والصحة والسلامة والتصميم الجرافيكي والبناء والعمارة، وإمكانية قبول الطلاب للتدريب على رأس العمل أو من خلال مع القطاعات الأخرى التي تحت إشرافهم مع استخدام الشعار الخاص بالطرفين في الشهادات التي تمنح للمستفيدين والاشتراك في الفعاليات والملتقيات التوظيفية.



من جهته عبر الدكتور فيصل آراين عن سعادته بهذه الاتفاقية والشراكة المجتمعية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشيرا إلى أن الكلية تقوم بتوسيع خطط برامجها الأكاديمية التي توفرها لطلبتها استجابةً لمتطلبات سوق العمل السعودي من الوظائف والمجالات والتخصصات المختلفة، لافتا إلى أن الكلية أضافت أخيراً برنامج الصحة والسلامة المهنية.