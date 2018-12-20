أزالت أمانة الطائف عدداً من مظلات السيارات المخالفة بأحياء السحيلي وجبل المفتي، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري للمحافظة.



وتمت إزالة العديد من المظلات المنشأة بالهناجر وفي مواقع خارجة عن حدود الملكية الخاصة، وبعضها تسببت في عرقلة حركة السير ودخول سيارات الخدمات والطوارئ مما استدعى إزالتها، من قبل بلدية شرق الطائف الفرعية.



كما منحت الأمانة أصحاب المظلات العشوائية المخالفة مهلة لإزالة مخالفاتهم حتى لا يتعرضوا لتطبيق الأنظمة والتعليمات مع إزالة المظلات المخالفة.



يذكر أن أمانة الطائف ومن خلال الإدارات المختصة والبلديات الفرعية ستستمر في تنفيذ الإزالة لكافة المظلات المخالفة والتي تقع خارج حدود الملكية، وذلك خلال الفترة القادمة للتخلص من التشوية البصري الناجم عن مثل هذه المخالفات وتداعياتها على المظهر العام والمجاورين.