أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (997) تلقت في تمام الساعة 09:37 من صباح هذا اليوم (الخميس) بلاغاً عن وقوع حادث لحافلة مدرسية صغيرة داخل أحد المخططات بحي الهجرة بالمدينة، وعلى الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية وعناية متقدمة للموقع بقيادة القيادة الميدانية، وعند الوصول وبعد إجراءات الفرز المبدئي اتضح وجود (8) حالات (4) منها خطيرة الإصابة، وحالتان متوسطة الإصابة و حالة بسيطة، وحالة متوفية في الموقع و تعود جميعها لطلاب تبلغ اعمارهم أكثر من اثني عشر عاماً.

و بين السهلي بأنه تم معالجة ونقل جميع الإصابات للمستشفى.

من جهتها أوضحت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي لـ«عكاظ» أن عدد الحالات التي استقبلتها مستشفيات المنطقة (7) حالات، منها حالة حرجة في أحد المستشفيات الخاصة، وكذلك حالتين متوسطة وحالة حرجة في مستشفى خاص آخر، في حين استقبل مستشفى الملك فهد حالة متوسطة لطالب مصاب بكسر في عنق الفخذ، واستقبل مستشفى الميقات حالتين متوسطة لطالبين، ولاتزال جميع الحالات في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.