استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الأمير خالد بن فيصل بن تركي في مكتبه الملاحق العسكريين السعوديين في كل من إيطاليا وإسبانيا والجزائر وموريتانيا ونيجيريا، والذي شهدوا دورة تدريبية خاصة بالمحلقين العسكريين، عقدت من قبل قيادة الجيش الأردني بالتعاون مع الملحقية العسكرية السعودية في الأردن، كما شهد اللقاء الملحق العسكري السعودي في الأُردن العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان وعدد من أعضاء السفارة.

ورحب الأمير خالد بن فيصل بالملاحق متمنياً لهم طيب الإقامة في الأردن وتحقيق مزيداً من التقدم والمعرفة فيما يخدم عملهم ووطنهم في الخارج، واستعرض مع الضيوف الوضع الإقليمي في المنطقة وأكد في حديثه على أهمية بناء العلاقات على كافة الأصعدة مع جميع الدول الصديقة لتحقيق المصالح العليا للمملكة.

وذكر الملحق العسكري السعودي في الأردن الربيعان بأن الضيوف شاركوا بحلقات نقاشية مع الأشقاء الاردنيين، والتي من شأنها تطوير الأداء والعمل المشترك والاستفادة من التجارب المختلفة.