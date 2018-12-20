نجح «صندوق الإيرادات المالية الذاتية» بمدينة الملك فهد الطبية في الاستحواذ على %30 من شركة «صلات لحلول الأعمال» المتخصصه في إدارة تنمية الإيرادات في المستشفيات الحكومية والخاصة والتي تعتبر الشركة السعودية الأولى المتخصصة في إدارة دورة الإيرادات بالقطاع الصحي الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية.

صرح بذلك الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بمنطقة الرياض الرياض الدكتور محمود عبدالجبار يماني والذي أكد ان هذه الخطوات تأتي ضمن اهتمام مدينة الملك فهد الطبية بتحسين الخدمات الصحية من ناحية وتنمية الإيرادات والحد من عمليات الترميز الطبي الخاطئة والفوترة غير الفعالة من ناحية أخرى، كما أنها تأتي انطلاقا من رؤية المملكة 2030 والتطلع لاقتصاد مزدهر من خلال التنمية والتنويع لمصادر الدخل وتحقيق الإستدامة، وتعد واحدة من الخطوات التي تبذل في مدينة الملك فهد الطبية للوصول لهذه الأهداف.

يذكر أن إجمالي قيمة المطالبات الصحية المدفوعة في السوق السعودي للعام 2017م بلغت (15.5 مليار ريال) مقارنة بـ(1.2 مليار ريال) عام 2006م الذي شهد بداية الزامية التأمين الصحي، وارتفعت صافي المطالبات المتكبدة لتصل إلى (16 مليار ريال سعودي) في 2017م مقابل (1.24 مليار ريال) في عام 2006م، وذلك وفقآ لتقرير مجلس الضمان الصحي التعاوني في العام 2017م