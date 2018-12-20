أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الليث ممثلة في إدارة المستودعات المركزية توزيع وترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني 1440/1439، إلى مكاتب التعليم ومدارس الليث (بنين وبنات) بمختلف المراحل الدراسية.وأوضح مدير المستودعات المركزية بتعليم الليث وعضو لجنة الاستعداد المدرسي طلق بن دخيل الله الثعلبي أنه تم صرف جميع المقررات الدراسية باستثناء اللغة الانجليزية للمرحلة المتوسطة التي سيتم صرفها حال وصولها من المطبعة.وطالب الثعلبي قادة وقائدات المدارس بجرد وفرز المقررات الدراسية والتأكد بأنها مطابقة لاستمارات الصرف وفق برنامج نور وفي حال وجود عجز مخاطبة قسم المقررات المدرسية بالإدارة أو الدخول عبر بوابة المستفيد لتسجيل العجز إن وجد.