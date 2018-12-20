زار رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية صادق سنجراني والوفد المرافق له، أمس (الأربعاء) مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التقى خلالها بمساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي.وقدم الدكتور عقيل الغامدي خلال اللقاء نبذة عن البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية التي يقدمها المركز في دول العالم المحتاجة وبالأخص باكستان.كما بحث الجانبان مستجدات المشاريع الإغاثية والإنسانية والتنموية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية باكستان ومنها مشاريع المركز التعليمية والصحية والإيوائية المنفذة في أقاليم البنجاب وخيبر بختون وبلوشستان، وسبل التنسيق بين المركز والحكومة الباكستانية في تقديم المزيد من المساعدات للمحتاجين هناك بالتعاون مع المنظمات الدولية الإنسانية.وقدم رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني خالص الشكر على الدعم الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأسر المحتاجة في باكستان، مؤكداً أن ذلك يعكس العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع ما بين البلدين.