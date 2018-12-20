وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مساء أمس (الأربعاء) 17 اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجموعة من القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، وذلك بقاعة التدريب بالإدارة العامة بمدينة جيزان.وأوضح مدير تعليم المنطقة الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن توقيع الشراكات يأتي ضمن جهود الإدارة وحرصها على مد جسور التعاون مع شركاء التنمية والنجاح بالمنطقة، مبيناً أن الإدارة تهدف من توقيع هذه الشراكات لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية لمنسوبي التعليم بالمنطقة على أن يحظى المرابطون وأبناؤهم وأسرهم على أفضل المميزات من تلك الاتفاقيات.وأكد أهمية المؤسسة التعليمية في مختلف المجالات والخدمات المجتمعية وغيرها، حيث ضمت أعداداً من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات الذين يشكلون مستقبل البلاد وأمله، من خلال المشاركة في مثل هذه الشراكات التي تعد مظهراً حضارياً راقياً يسهم في نماء الشركاء ويعود بالنفع على الوطن ككل وخطوة مهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.ونوه بالدور الفاعل للقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة التي تعد داعمة لبرامج تعليم جازان ومبادرته التي أطلقها بداية العام الحالي تحت عنوان «تعليم جازان عشرة على عشرة»، مقدماً الشكر لجميع القطاعات المشاركة والداعمة للتعليم ولوحدة الشراكة المجتمعية بالإدارة على جهودها في توقيع هذه الشراكات.