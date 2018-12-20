أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أنه لا توجد حصانة لأحد ضد الأنظمة والشرع في المملكة العربية السعودية.جاء ذلك في مقطع فيديو نشره المدير الخاص لمكتب ولي العهد بدر العساكر، عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الخميس)، إذ قال خادم الحرمين الشريفين للوزراء في جلسة إعلان الميزانية العامة للدولة أمس الأول (الثلاثاء): «الدولة والحمد لله دولة قامت على العقيدة الإسلامية، قامت على العدل بين جميع رعاياها، مافي أي أحد عنده حصانة ضد الأنظمة وضد الشرع، نسأل الله التوفيق إن شاء الله، إن شاء الله ان شعبنا يكون راضي».