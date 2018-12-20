جددت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم (الخميس) التأكيد على عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستمرار صرفها لمدة عام مالي واحد.وجاء تجديد تأكيد مؤسسة النقد، إلحاقا لما أعلنته في يناير الماضي عقب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/86) وتاريخ 1439/4/18 الذي تضمن صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة وإضافة بدل غلاء معيشة شهري قدره 500 ريال للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين لمدة سنة وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة.وأضافت مؤسسة النقد آنذاك أنه وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الكريمة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة التي صدر بها أمره الكريم وعدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافأة لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى، فقد أكدت مؤسسة النقد في بيانها آنذاك على جميع البنوك تنفيذ التوجيهات السامية وتلافي تأثر بدلات المستفيدين والمكافأة المشار إليها عند تطبيق الاستقطاعات الدورية، وفي حالة الاستقطاع الخاطئ للبدلات والمكافأة المذكورة في الأمر الملكي الكريم المشار إليه فعلى البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.ودعت المؤسسة كافة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد العربي السعودي في حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر بحقهم وذلك عن طريق الاتصال مباشرة بالرقم المجاني 8001256666 أو التواصل الالكتروني عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة أو زيارة خدمة المراجعين في المركز الرئيسي للمؤسسة.