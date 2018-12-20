أعلن مدير العيادات الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الساحل الغربي لليمن الدكتور رفعت هيج، أن عيادات المركز تمكنت منذ تأسيسها من تقديم الخدمات الطبية من علاج وغيره لأكثر من 30 ألف نازح من محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لمديرية الخوخة جنوب الحديدة.وقال مدير العيادات، في اتصال هاتفي بـ«عكاظ»: «تلقينا وعودا من قبل الأمم المتحدة بتقديم سيارات إسعاف لتسريع خدمات الطوارئ لعدد من الجرحى والنازحين القادمين من مواقع المواجهات، إضافة إلى أشعة إكس المتعلقة بكسور الحوادث، وغيرها مما نفتقده بالعيادات».من جانبه، أبدى مدير مكتب الأمم المتحدة للتنسيق للشؤون الإنسانية في عدن أندريا ريكيا إعجابه بالخدمات الكبيرة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعياداته الطبية في الساحل الغربي للنازحين في مخيمات مديريتي الخوخة والمخا التابعتين لمحافظة الحديدة.وأفاد مصدر مسؤول في مكتب الأمم المتحدة بعدن لـ«عكاظ»، أن ريكيا اطلع خلال زيارته للعيادات أمس (الأربعاء)، على تقارير واقعية لحجم الخدمات التي تقدمها للنازحين الذين أبدوا ارتياحا كبيرا، وأكدوا أن هناك اهتماما صحيا وإغاثيا واضحا من مركز الملك سلمان بهم، لافتا إلى أن الوفد الأممي اطلع على حجم الدعم المقدم والتحديات الإنسانية التي تواجه النازحين والحاجات المطلوبة لحالات الطوارئ من الجرحى والمرضى وآلية نقلهم إلى عدن.واستمع الوفد الأممي إلى شرح مفصل من قبل مدير عيادات مركز الملك سلمان الدكتور رفعت هيج، أوضح فيه أهمية المركز وما يقدمه لمديرية الخوخة والمديريات المجاورة بما فيها المناطق الجبلية التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا، ومنها مديريات مقبنة وشرعب وجبل رأس والجراحي وحيس وزبيد وبيت الفقيه.