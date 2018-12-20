قرر الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية إجراء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني «أنيشيا وملينيز» يوم الأحد القادم 1440/4/16 الموافق 2018/12/23 في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض.‏جاء ذلك بعد اجتماع أعضاء الفريق الطبي والجراحي اليوم بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.‏وأوضح الدكتور الربيعة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن التوأم وهما طفلتان ملتصقتان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث، وأيضا تشتركان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي.‏ وأشار إلى أن الفريق الطبي والجراحي بعد مناقشة حالة التوأم يتوقع وبإذن الله تعالى أن تكون نسبة النجاح 60% بعد عمليه تستغرق قرابة 13 ساعة ونصف الساعة وتنفذ عبر تسع مراحل بمشاركة 32 متخصصا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.وثمن الدكتور عبدالله الربيعة هذه المبادرة الإنسانية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، داعيا الله تعالى أن تتكلل هذه العملية بالنجاح لتشكل إضافة إلى سجل إنجازات المملكة في برنامج فصل التوائم السيامية التي وصلت مع هذه الحالة إلى 47 عملية.من جهتة أخرى، رفع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمهما غير المحدود للقطاعات الصحية في المملكة وحرصهما على تطويرها لترقى للتطلعات المستقبلية وفقاً لرؤية الوطن الشاملة 2030 التي تسعى لكل ما فيه الخير للوطن والمواطن في جميع المجالات.وقدر للأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني متابعته لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها لاستقبال التوأمين وإجراء العملية الـ47 لفصل السياميين.