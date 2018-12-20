صور قائمة لاعبي المنتخب السعودي

صور المرحلة الرابعة للبرنامج الإعدادي للأخضر للمشاركة في كأس آسيا 2019

اعتمد مدرب المنتخب السعودي أنطونيو بيتزي قائمة المنتخب الوطني المشارك في المرحلة الرابعة (معسكر دبي / أبوظبي) من البرنامج الإعدادي استعدادا لبطولة كأس آسيا 2019.وضمت القائمة: (في حراسة المرمى) محمد العويس، وليد عبدالله، محمد اليامي، (في الدفاع) حمدان الشمراني، عبدالإله العمري، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، محمد آل فتيل، علي البليهي، عبدالله الخيبري، عبدالله عطيف، إبراهيم غالب، (في الوسط) أيمن الخليف، حسين المقهوي، سلمان الفرج، يحيى الشهري، هتان باهبري، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، (في الهجوم) فهد المولد، محمد الصيعري.