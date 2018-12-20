أجرى الفريق الطبي في مركز جراحة السمنة بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر 155 عملية جراحة ناجحة في تكميم المعدة لعلاج السمنة المفرطة بدون أي مضاعفات تذكر ولله الحمد.ويعد المركز من المنشأة الحديثة التي تقدم خدمات جراحة السمنة المفرطة من خلال 12 سريرا.يذكر أن صحة الحدود الشمالية تقدم خدماتها عبر 12 مركزاً طبياً متخصصاً: مركز للقلب، 5 مراكز للسكري، 3 مراكز للكلى، 3 مراكز للأسنان، إضافة إلى 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، و11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، توفر الخدمة العلاجية في مختلف التخصصات الدقيقة من جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها.