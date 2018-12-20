قدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المتدربين، خلال الفصل التدريبي الأول 1440/1439، مكافأة التفوق العلمي لـ439 متدرباً ومتدربة في مختلف كليات التقنية، في إطار سعيها لدعم برامج التحفيز والرعاية المستمرة للمتدربين والمتدربات عبر برامج التوجيه والإرشاد.وتوزع المتفوقون للفصل التدريبي الأول بواقع 117 متدرباً في الكليات التقنية للبنين، و234 متدربة في الكليات التقنية للبنات، وفي المعاهد الصناعية الثانوية 58 متدرباً، وكليات إعداد المدربين التقنيين 17 متدرباً، والكليات التقنية العالمية 13 متدرباً.وحصل كل متفوق على مبلغ مالي 2000 ريال من صندوق المتدربين الرئيس وشهادة تكريم تدخل في سجل المتدرب والمتدربة، وذلك لمن انطبقت عليهم الضوابط والشروط ومنها الحصول على نسبة 4.75 من 5.00 في الفصل الأخير الذي يسبق تخرجه، وكذلك أن يكون تخرجه ضمن الحد الأدنى للمدة النظامية.