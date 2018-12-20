صور رائد الفضاء ألكسندر

صور رائد الفضاء سيرجي

صور رائدة الفضاء الأمريكية سيرينا

صور رواد الفضاء الثلاثاء في صورة أثناء مهمتهم على متن محطة الفضاء الدولية

صور الكبسولة عقب هبوطها

عاد رائد الفضاء الألماني ألكسندر جيرست واثنان من زملائه، رحلتهم إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية اليوم (الخميس).ووصل جيرست ورائد الفضاء الأمريكي سيرينا أونون تشانسلور ورائد الفضاء الروسي سيرجي بروكوبيف إلى الأرض على متن كبسولة سويوز الروسية بعد رحلتهم التي تستغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة.وظل الرواد الثلاثة على متن محطة الفضاء الدولية نحو 197 يوماً ضمن مهمتهم الحالية الممثلة بإجراء تجارب تعد مستحيلة على سطح الأرض.وهبطت كبسولة سويوز MS-09 في منطقة نائية بالقرب من بلدة زيزكازان، المعروفة سابقاً باسم دززكزجان بكازاخستان.ونشرت محطة الفضاء الدولية عبر حسابها الرسمي في «تويتر» صوراً لوصول رواد الفضاء، وقالت إنهم عادوا إلى الأرض اليوم بعد إنهاء مهمتهم على متن المحطة الفضائية الدولية، أذ أمضوا 197 يوماً في الفضاء معاً.