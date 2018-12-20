يكرّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم (الخميس) شخصيات جنادرية 33 ، وهم الأديب عبدالفتاح أبو مدين ، والدكتور علي بن عبدالله الدفاع، والدكتورة سمر جابر الحمود، نظير جهودهم الثقافية والعلمية والطبية.



ويعد أبو مدين من رواد الثقافة إذ أسهم في خدمة الأدب والثقافة عبر خمسة عقود من خلال النادي الأدبي في محافظة جدة، فيما تبوأ الدفّاع مكانة العالم في الرياضيات ومؤرخ لها ، وعُرِف عنه اهتمامه بفرع التكامل من علوم الرياضيات وقدم بحوثاً عدة متعمّقة في تاريخ الرياضيات عند العرب والمسلمين ،



وحققت الدكتورة الحمود نجاحات في جراحة أورام القولون والمستقيم ، وتعمل استشارية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ، وتم اختيارها من الوكالة الدولية لأمراض السرطان لرئاسة لجنة تحكيم الأبحاث العلمية في مجال السرطان، وهي أول رئيس يعيّن في هذا المنصب من منطقة الشرق الأوسط.