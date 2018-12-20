نستلهم في ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التحول التاريخي الذي تشهده المملكة نحو مزيد من التطور والتألق والرقي على الأصعدة المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أربع سنوات فترة وجيزة، تفجرت خلالها الطاقات، أسهمت في تغيير كثير من المفاهيم، وأسهمت في حضور دولة عظمى على خريطة العالم بقوة وتأثير. في ذكرى البيعة يلتف الشعب حول قيادته في تلاحم وصلابة وحزم ضد كل من يحاول المساس بالوطن، وطني يمضى نحو تحقيق رؤيته وتحولاته الهادفة بثبات وقوة وعزم.كبير هذا الوطن بقادته، بمكانته الدينية والاقتصادية، بجغرافيته وبثرواته وبالطاقات الشابة، بحضوره السياسي والدولي، والحرص على عدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل بل إلى تنوع مصادر الدخل الوطني، والتركيز على الطاقات الشابة وانخراطها في النشاطات الاقتصادية، ويحضرني هنا أن أشيد بالدور الكبير للمرأة والإنجازات العظيمة التي ظفرت بها خلال أربع سنوات في ظل رعاية واهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إذ دخلت المرأة سوق العمل بكل قوة، بل وسُمح لها بقيادة السيارة للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وأصبح لها حق المشاركة في الانتخابات والكثير من الأمور التي أضحت نقطة تحول تاريخي أديرت بكل براعة واقتدار وكسرت كل الحواجز.شكرا للملك سلمان في ذكرى بيعتك كفيت ووفيت، وشكرا للأمير محمد بن سلمان ابن الوطن البار لقد خططت فأبدعت ووعدت فأنجزت، سدد الله خطاكم جميعا، وهنيئا لك يا وطن في ذكرى البيعة الرابعة.أهنئ في يــوم غير باقي الأيامذكــرى تولـي مليكنـا سـلمـانأحداث وأفـعـال أربعــة أعـواميشهد لها التاريخ على مر الأزمانأسأل الله أن يحفظه على الدواموأن يديم علينا الأمن والأمـانa_f_e@windowslive.com