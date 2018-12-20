احتفلت المملكة بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والوطن يشهد تغييرات اقتصادية مفصلية وتحولات جذرية إيجابية، وبالنظر إلى خارطة اقتصاد المنطقة والعالم، سنجد أن المملكة هي الدولة الأكبر إنتاجاً للنفط (المحرك الرئيس لشريان العالم)، وهي الأولى أيضاً التي تمتلك المخزون الاحتياطي بسعة تقدر بـ 278 مليار برميل، لذلك هي تلعب دوراً قيادياً ومحورياً لكل حركة وتجارة اقتصاد العالم، ولا أدل على ذلك من عضويتها في مجموعة العشرين G20 وما استضافتها لهذا الحدث الاقتصادي المهم في 2020م إلا تعزيزاً لمكانة وأداء اقتصاد المملكة القوي.جاءت رؤية المملكة 2030 بقيادة ملهمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أطلق العنان بتفكيره الخصب وخياله الواسع لتصحيح مسار اقتصاد المملكة وتنويع مصادره، فها هي المملكة الآن أصبحت «ورش عمل» على أكبر المستويات من العمل على صناعة مشروعات ضخمة وكبيرة كـ«نيوم» و«القدية» و«البحر الأحمر»، ستساهم في تنمية الوطن وبناء الإنسان وخلق فرص وظيفية هائلة لشباب الوطن، بالتركيز على كل القدرات الوطنية الواعدة، علاوة على ذلك تراهن المملكة اليوم على الشراكة بقوة مع القطاع الخاص؛ لتتوازن مجموع القوى العاملة، ويتم جذب مزيد من الاستثمارات العالمية وضخ رؤوس أموال في سوق حقيقية ومفتوحة، بالتالي كل المؤشرات اليوم تفيد أن هناك تغيراً ونمواً في محافظ صندوق الاستثمارات العامة وتنوع استثماراته، ونمو القدرة الائتمانية وأصول الناتج المحلي والإجمالي والتوسع الذي سنشهده في الميزانية حسب ما أفاد به وزير المالية في تقرير أداء الميزانية للسنة المالية القادمة.