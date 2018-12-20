أكد عدد من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، أن استمرار صرف بدل غلاء المعيشة يترجم تلمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاحتياجات شعبه والعمل على كل ما يوفر لهم سبل الراحة والعيش الوفير.وأوضحوا أن خادم الحرمين قريب دائما من شعبه، وحريص على راحتهم ورفاهيتهم وتلبية احتياجاتهم، وعدم تأثرهم بأي متغيرات.وقالت مها صالح مستفيدة من الضمان الاجتماعي منذ 5 سنوات، إن بدل غلاء المعيشة الذي يبلغ 500 ريال شهريا، يخفف عنها كثيرا في ظروف الحياة، والأعباء المالية، ويحقق الكثير من الاحتياجات والمشتريات الضرورية لها ولأسرتها، داعية الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين لحرصه على عدم تأثر المواطنين بأي أعباء، وتحسن ظروفهم المعيشية.وأضافت بدرية عبدالله مستفيدة من الضمان الاجتماعي منذ سنتين، أن البدل أعانها كثيرا في سداد رسوم النقل المدرسي لابنتها التي تدرس في الثانوية العامة.وأشارت أم عبدالله، أرملة تعول 3 أبناء، إلى أن ميزانية الأسر السعودية بفضل من الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين، لم تتأثر بأي متغيرات في الأسواق، خاصة أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، يتابعان أولا بأول حال الأسر السعودية، وقدرتها على الحياة الكريمة، ويضعان المواطن دائما في الأولوية لاهتماماتهم.وعبرت فتحية عبدالرحمن، عن بالغ شكرها على استمرار صرف بدل غلاء المعيشة، فهي لفتة كريمة تعكس الحرص الدائم على راحة المواطنين، وتجنيبهم أي صعوبات معيشية.وأوضح عبدالله حامد مستفيد من الضمان الاجتماعي وأب لـ 5 أطفال، أن بدل غلاء المعيشة يساهم فعلياً في تحقيق متطلبات تحتاجها الأسرة الضمانية.وأضافت وداد كمال المستفيدة من الضمان الاجتماعي، إن بدل غلاء المعيشة ساعدها على تغطية الكثير من التكاليف والمصروفات الضرورية.