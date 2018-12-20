وصف عدد من المواطنين الأمر الملكي باستمرار بدل غلاء المعيشة لعام آخر بالخطوة غير المستغربة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ظل رعايته وحرصه واهتمامه بالمواطنين، والعمل على توفير كافة الخدمات لهم.ولفتوا إلى أنهم اعتادوا من ولاة الأمر تقصي أوضاع المواطنين في كل الأوقات، والحيلولة دون تضرر أي منهم أو تأثره في الحياة المعيشية، لذا يشكل البدل جدار حماية لذوي الدخل المتوسط والمستفيدين من الضمان الاجتماعي.وقال سعيد الغامدي إن صدور هذا الأمر الكريم أسعد كل مواطن، ومواقف خادم الحرمين الشريفين معروفة، إذ يسعى دائما إلى توفير العيش الكريم لكل مواطن ومواطنة في هذا الوطن المعطاء.وأضاف مفلح فويران، وسمير خيري، أن هذا الأمر الكريم يحقق سبل العيش الكريم للمواطنين، ويساهم في تحقيق الرخاء لهم، وتخفيف أعباء المعيشة من على كاهلهم، ويعكس حرص ولاة الأمر على متابعة تكلفة المعيشة للمواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم.وقال صالح المنتشري إن المستفيد الأكبر من هذا الدعم هم محدودو الدخل، والأسر الكبيرة التي تدرك أن قيادتها تعمل في صالحها ولأجل حياة كريمة لها.