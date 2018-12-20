زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يرافقه وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، عددا من مصابي القوات المسلحة المشاركين في العمليات العسكرية بالحد الجنوبي، الذين يتلقون العلاج حالياً في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.وكان في استقباله لدى وصوله مدينة الأمير سلطان الطبية مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك، وعدد من المسؤولين بإدارة المستشفى.وأشاد المعجب بالعمل البطولي الذي يقوم به الجنود البواسل بمختلف القوات المسلحة في ميدان العز والشرف دفاعاً عن حياض هذا الوطن الغالي، والمحافظة على أمنه ومقدراته ومكتسباته في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن ما تلقاه جميع القطاعات العسكرية من اهتمام ودعم غير محدود من القيادة الرشيدة كان له الأثر الإيجابي لما تحقق من جاهزية ومستوى عال متقدم، مكنها من القيام بواجباتها المنوطة بها بأمثل صورة وأتمّ وجه.وقدّم النائب العام هدايا تذكارية للمصابين، داعياً الله عز وجل أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم، وأن يرفع درجات زملائهم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم حفاظاً على العقيدة والأمن والاستقرار.