وقع نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي، أمس (الأربعاء)، اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم ممثلةً بالمكتبة الرقمية السعودية والهيئة العامة للإحصاء.وأوضح العاصمي أن الاتفاقية ستضيف بُعدا جديدا للمكتبة الرقمية وستدعم تواجدها على منصات البحث العلمي والاطلاع على الكثير من البيانات والكثير من المراجع والمصادر الرئيسية، مشيراً إلى أن الربط ما بين الوزارة والهيئة العامة للإحصاء يشكل أهمية للباحثين والمهتمين للحصول على البيانات والمعلومات بشكل سهل ومنظم وسريع.وأبان العاصمي أن الاتفاقية هي امتداد لاتفاقيات أخرى مع الإحصاء، وأن التعاون قائم بتنظيم العمل في أعلى مستويات الدقة وتحديد المهمات والمسؤوليات والأدوار.من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء إن الاتفاقية مشروع واحد من ضمن المشاريع والمبادرات الكثيرة سواء كانت إحصائية ميدانية أو السجلات لدى وزارة التعليم. وأكد على حاجة الباحثين في المكتبة إلى الأرقام والإحصاءات للاستفادة منها في البحث العلمي، مبينا أن الاتفاقية تضمنت التفصيل الدقيق للتكامل ما بين الهيئة والمكتبة الرقمية، وأن المذكرة تؤكد وتؤطر أهمية العمل المشترك بضمان الاستدامة المشتركة بين الأجهزة الحكومية والباحثات.