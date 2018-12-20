طلبت وزارة الحج والعمرة من كافة شركات ومؤسسات حجاج الداخل بالسماح للمراقبين الصحيين التابعين لأمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة ومندوبي المكاتب البيئية الاستشارية بالدخول إلى مطابخ مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة. وأكدت الوزارة أنه يحق لهذه الجهات المراقبة والإشراف على ما يقدم من غذاء لضيوف الرحمن في موسم الحج.وتأتي الخطوة بهدف رفع الخدمات الصحية والتقيد بالطرق المثلى في تقديم وتجهيز الوجبات الغذائية للحجاج والابتعاد عن تقديم وجبات غير مناسبة أو غير مطابقة للاشتراطات والسلامة الغذائية.