أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن أهمية العنوان الوطني وما يمتلكه من معايير عالمية تساعد على سرعة وسهولة التحقق من مستفيدي الجوازات، والوصل إليهم لتسليم الوثائق الحكومية والخدمات البريدية الأخرى، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه من خلال الشراكة مع مؤسسة البريد السعودي، له دور كبير في توفير الجهد والوقت والموارد والقضاء على الاختناقات المرورية الناتجة عن اضطرار المستفيدين إلى مراجعة مراكز الجوازات.وأشاد اللواء سليمان اليحيى، خلال لقائه رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار، أمس (الأربعاء)، بمقر مديرية الجوازات في الرياض، بالشراكة المميزة مع مؤسسة البريد السعودي التي أسهمت في النقلة النوعية للخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات الجوازات.وتم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين لتعزيز خدمات توصيل الوثائق التي تقدمها الجوازات عن طريق البريد، ومن أهمها الجواز السعودي الذي بدأ تقديمه عن طريق البريد منذ أكثر من عام، إذ يتم إصداره أو تجديده من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر»، وتوصيله عبر العنوان الوطني «واصل» لمقر المستفيد، بمختلف مناطق المملكة.واستعرض الطرفان الحملة التعريفية لخدمة توصيل الجواز السعودي المزمع إطلاقها بالتزامن مع قرب إجازة منتصف العام الدراسي، التي تعد فترة تزداد فيها طلبات إصدار أو تجديد جوازات المواطنين.من جانبه، أبدى المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار اعتزاز المؤسسة بالشراكة مع الجوازات، موضحا بأن الشراكة تتجه نحو التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والبريدية المساندة بهدف رفع الكفاءة وتقليل التكلفة.تجدر الإشارة إلى أن الحملة التعريفية لتسليم الجواز بمقر إقامة المستفيد بعد تنفيذ الخدمة إلكترونيا عبر «أبشر»، تنطلق بالتزامن مع قرب إجازة منتصف العام الدراسي للمساهمة في تجنيب المواطنين عناء مراجعة فروع الجوازات، إذ يمكن للمواطن الحصول على الجواز الجديد من خلال تنفيذ العملية عبر «أبشر» وتسديد المقابل المالي للتوصيل. ولتجديد الجواز القديم تنفذ خدمة التجديد عبر «أبشر» وتتم طباعة نموذج التجديد وتسليمه مع الجواز القديم لأقرب مكتب بريد، ليصل الجواز الجديد والقديم للعنوان الوطني للمستفيد في مدة لا تتجاوز 72 ساعة عمل.ويوفر البريد السعودي خاصية اختيار الوقت المناسب لاستلام الجواز من خلال رسائل نصية تصل للمستفيدين أثناء عملية التوصيل، كذلك يتم التأكد من صحة العنوان الوطني للمستفيد نظرا لارتباطه تلقائيا بحساب المستفيد في «أبشر».