توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تأثر بعض المناطق بكتلة هوائية باردة خاصة على مناطق شمال ووسط المملكة من يوم الجمعة إلى الإثنين القادم.وبينت في تقرير لها أمس (الأربعاء) أن درجات الحرارة الصغرى تصل إلى ما دون الصفر المئوي على مرتفعات منطقة تبوك، والأجزاء الشرقية من المنطقة، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، في حين لم تستبعد الهيئة تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على تلك المناطق، وقد يمتد تأثيره إلى منطقة القصيم.وأهابت هيئة الأرصاد بالجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية، والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المُبكر على موقع الهيئة الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي.