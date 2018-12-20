وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بربط أوقات حضوره وانصرافه في ديوان الإمارة بهيئة الرقابة والتحقيق مباشرة، عبر نظام البصمة، وإلزام جميع منسوبيها والمحافظين بذلك.وقال: «في إدارات منطقة نجران لا يوجد خط أحمر، ولا مكتب مقفل، ولا موظف محصن أو مستثنى، الجميع تحت النظام، بدءا من إمارة المنطقة»، مشددا على أهمية قيام الجهات الرقابية بواجباتها وتنفيذ مهماتها بكل حرية، وبكامل الصلاحيات، وفي جميع الجهات الحكومية. وأضاف: «من يحاول اعتراض عملكم أبلغوني عنه فورا».جاء ذلك خلال تدشينه في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، تطبيق الأنظمة الإلكترونية لأعمال هيئة الرقابة والتحقيق، لتنفيذ الجولات الرقابية ورصدها إلكترونيا عبر أجهزة لوحية.وقدم مدير فرع الهيئة بالمنطقة عناد بن فارس الحويفي شرحا عن تفاصيل التطبيق.وعلى الفور، وجه أمير نجران بالبدء بتنفيذ التطبيق من داخل ديوان الإمارة، والعرض بالنتائج، وانطلقت جولة المراقبين الإداريين صباحا على الوكالات والإدارات العامة والفرعية، ورصدت تأخر 50 موظفا عن الحضور، من بينهم عنصران نسائيان، كما كشفت وجود صلاحيات لبعض الموظفين تخولهم بتعديل أوقات الحضور في نظام متابعة الدوام «حاضر» عن الوقت الفعلي. وبعرض النتائج على أمير المنطقة، أمر بتنفيذ العقوبات النظامية، والتحقيق مع الموظفين المثبت عليهم تغيير أوقات الحضور، وعلى المسؤول الذي منحهم صلاحية التعديل.