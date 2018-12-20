رفع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م)، والتي تعد أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، مؤكداً أنها تعكس صورة جلية للاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به بلادنا، وتجسد الرؤى الحكيمة التي تنتهجها الدولة.كما ذكر الدكتور القناوي في تصريحه «إن ميزانية الخير والعطاء والنماء حملت الخير للوطن والمواطن بما تضمنته من اعتمادات ومشروعات متعددة ركزت على تعزيز جوانب التنمية المختلفة والحياة الكريمة وتوفير كل ما يحتاجه المواطن.»وأضاف الدكتور القناوي «إن المملكة بفضل من الله عز وجل وبتوجيهات قيادتها الحكيمة قادرة على التعامل مع كافة المتغيرات الظاهرة على الاقتصاد العالمي، حيث تجلت هذه الإصلاحات والإجراءات في إعلان ميزانية تشمل أكبر إنفاق في تاريخ المملكة بأكثر من ترليون ريال في إشارة واضحة على المتانة العظيمة للإقتصاد السعودي وقدرة رجالاته على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل بصعوباته وعوائقه.»كما شكر الدكتور القناوي القيادة على الدعم اللامحدود للقطاعات الصحية بالمملكة بما يعود على صحة المواطن وأضاف «نحن نسير في خطى واضحة لتحقيق رؤية 2030 وإتمام آمالنا وتطلعاتنا لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.»وختم تصريحه داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده عزاً وفخراً للوطن والمواطن، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يسدد على طريق الخير خطاهم ويحفظ لبلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وازدهارها.