علمت مصادر «عكاظ» الخاصة أن السوري عمر السومة، سيقود هجوم الأهلي في لقاء الكلاسيكو أمام الهلال ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سيقام غداً الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وشارك السومة بصورة فعالة في تدريبات الفريق الجماعية، مبدياً جاهزيته للتواجد في التشكيلة الأساسية، وذلك بعد الشد الذي تعرض له وتسبب في غيابه عن لقاء الشباب مساء السبت الماضي، وبحسب المصادر فإن غويدي مدرب الأهلي قد قرر الزج بالسومة في التشكيلة الأساسية خلال اللقاء.وفي الرياض استغرب الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال، استمرار معاناة جماهير ناديه في شراء تذاكر مباراة الكلاسيكو والتي تجمعه بالأهلي غداً الجمعة ضمن الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي ستقام على استاد جامعة الملك سعود «محيط الرعب»، جاء ذلك عبر تغريدة من حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه «الإخوان في شركة صلة إلى متى ومعاناة الجماهير الهلالية مستمرة في شراء التذاكر.. سبق وتم إرسال خطاب وتم الرد وتقديم الوعود بحل المشكلة وللأسف مازال الوضع مستمراً وللأسوأ»، مختتماً تغريدته بـ «جماهير الهلال خط أحمر» من جهتهما واصل الثنائي سلمان الفرج ومحمد الشلهوب برنامجيهما التأهيليين أملاً في دخول التشكيلة الأساسية، إذ أجل المدير الفني جيسوس اسم خارطة التشكيلة إلى تدريب اليوم للتأكد من مدى إمكانية مشاركتهما في اللقاء.