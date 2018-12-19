نظمت مدينة الملك عبد الله الطبية ممثلةً في قسم العلاج الاشعاعي بمركز الأورام ومركز التطوع والشراكات المجتمعية، يوماً توعوياً للسيدات بمجمع مكة مول للوقاية من سرطان الرحم وآثاره، إيماناً منها بأهمية الوقاية ورسالتها السامية في التوعية والتثقيف للفرد والمجتمع.وأوضحت استشارية علاج الأورام بالأشعه الدكتورة مها الإدريسي، أن هذا اليوم يأتي في إطار التوعية الصحية وتعزيز مفاهيم ومقومات الصحة العامة، لتشجيع السيدات المستهدفات على اتخاذ اللازم لحماية أنفسهن من هذا السرطان الذي يعد رابع أكثر أنواع السرطان المنتشرة بين النساء بعد سرطان الثدي، حيث زار الفعالية أكثر من 300 سيدة ومستفيدة.وأشارت إلى أن الفعالية احتوت على عدد من الأركان، اشتملت على ركن تثقيفي توعوي احتوى على منشورات وكتيبات عن المسببات والأعراض التي تستدعي التشخيص والكشف المبكر، والتي أثبتت الدراسات الحديثة أنه يساعد على الشفاء بنسبة عالية، إضافة إلى ركن للتغذية العامة والتي بدورها تؤكد على أهمية تحسين نمط العادات اليومية بالأكل، وكذلك الانتظام في ممارسة الرياضة، لما لها من دور هام في تقوية مناعة الجسم للعديد من الأمراض.من جهتها، أكدت المدير التنفيذي المشارك لمركز الأورام الدكتورة أمل العبدالوهاب، أهمية الفحص النسائي للسيدات بصفة دورية لدي طبيبة الأسرة أو أخصائية النساء، إضافه إلي فحص الماموغرام، وأهميه المتابعة حتي يمكن اكتشاف الأمراض مبكراً، حيث أن العلاج يختلف حسب نوع الأورام ومرحلتها.