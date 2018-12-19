انطلق معرض «دكاكين الشتاء 2018» الخيري في نسخته السابعة أمس الأول (الاثنين) في الرياض، والذي يعد أهم الواجهات الحضارية للمعارض الخيرية على مستوى المحلي والخليجي لدعم الأطفال المرضى بالسرطان «جمعية سند الخيرية».

ويعقد المعرض الخيري تحت شعار «عطاؤكم سندًا لهم»، بفندق الفورسيزنز في الرياض على مدار أربعة أيام، من الـ 17حتى الـ 20 من ديسمبر الجاري.

وأكدت مؤسسة معرض دكاكين الدكتورة وفاء الرشيد إن دكاكين يعد أكبر معرض نسائي على مستوى المملكة، يهدف إلى دعم العمل الخيري الإنساني بشكل كبير، واستطاع من خلال رسالته السامية بزيادة موارد الجمعية، لمساعدتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه الأطفال".

وأشارت الدكتورة وفاء الرشيد إلى أن معرض «دكاكين الشتاء 2018» استطاع بدعم الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أن يوجد بصمته كأحد أهم المعارض الخيرية السعودية لدعم المرضى المحتاجين من الأطفال بالسرطان وذويهم، وكدليل على نجاحه في استقطاب الزوار، فقد بلغ زوار نسخة (2017) نحو 5 آلاف سيدة تقريبًا.

وذكرت مدير عام جمعية سند الخيرية الأستاذة ريم الحجيلان، أن الجمعية غير ربحية وتدعم مراكز سرطان الأطفال في المملكة باحتياجاتها المالية والعينية والخدمات الاجتماعية وإيواء المرضى المحتاجين وذويهم.

وأوضحت الحجيلان، أن صافي الدخل من نسخة «دكاكين الشتاء» التي عقدت العام الماضي خلال الفترة من 19 حتى 22 ديسمبر 2017 (2,373,755) ريال، ساهمت في مساندة ودعم الأطفال المصابين بالسرطان وذويهم، وقالت:«تعد تجربة جمعية سند الخيرية، في إقامة المعارض من أنجح التجارب في العمل غير الربحي، فقد استطاعت تحويل العمل الخيري من عمل يعتمد على التبرعات إلى الاعتماد على المشاريع والشراكات».

وأفادت الحجيلان، عدد الأطفال المصابين بأورام الأمراض الخبيثة من أبرزها سرطان الدم في المملكة يصل إلى 1000 طفل سنويًا، ما بين سن الولادة وحتى الثالثة عشر ربيعًا، وقالت:«رغم صعوبة علاج مرض السرطان، فإن تأمين المعدات الحديثة، والسبل المتطورة للعلاج في المراكز المتخصصة، ترفع نسبة الشفاء عند الأطفال إلى أكثر من 70% - بإذن الله- وقد أنشئت جميعة سند الخيرية من أجل دعم الأطفال المصابين بهذا المرض، كما أن معرض دكاكين الشتاء يعد أهم الموارد لدعمهم».

وتأتي النسخة السابعة من معرض «دكاكين الشتاء 2018» الخيري، بمشاركة أكثر من 130 مشاركًا، (12٪) خليجيًا و(9٪) عربيًا و(2٪) دولية، كما أنه أحد الداعمين لتمكين عمل المرأة، وتعزيز دورها في منظومة الاقتصاد الوطني، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وللمرة الأولى في تاريخ المعرض شاركت ثلاث علامات لشركات سيارات عالمية من أجل دعم قيادة المرأة السعودية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أرقى الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات والأثاث المنزلي والأعمال الفنية من عمل مصممين وفنانين مبدعين على مستوى المحلي والعالمي.