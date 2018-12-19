أغلق مكتب الخدمات البلدية بالكر التابع لبلدية بداء مسلخاً عشوائياً في قرية النابع، لمخالفته الاشتراطات الصحية واللوائح البلدية، وعدم وجود ترخيص، وعدم وجود شهادة صحية للعامل، وأيضاً لتشغيل عامل مخالف لمهنة الرقابة الصحية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية.وأوضح رئيس بلدية بداء المهندس محمود بن عبدالله العطوي، أنه تبين أثناء جولات مراقبي البلدية الميدانية الدورية ومفتشي صحة البيئة، أن المسلخ لم يحصل على ترخيص من قِبل البلدية، وتم إغلاقه حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، ومصادرة 47 قطعة من الأواني الغير صالحة للاستخدام.وأكد العطوي أن البلدية مستمرة بهذه الجولات المكثفة على جميع المحلات، وستطبق الغرامات والإنذارات المناسبة على المخالفين.