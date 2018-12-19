فتحت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء تحقيق بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو منتشرة حيال قيام مجموعة من الطلاب بالغش أثناء أداء الاختبار في إحدى مدارس المحافظة.وقالت في بيان لها عبر حسابها في تويتر اليوم (الأربعاء): تابعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء باهتمام بالغ ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو منتشرة حيال قيام مجموعة من الطلاب بالغش أثناء أداء الاختبار في إحدى مدارس المحافظة، وبناء عليه وجه المدير العام للتعليم احمد بالغنيم الجهة المختصة بالإدارة بفتح التحقيق واتخاذ اللازم حسب ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات".