التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم (الأربعاء) بمسؤولين من برنامج الغذاء العالمي(WFP)، وذلك في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين المركز والبرنامج العالمي للغذاء، إضافة إلى احتياجات البرنامج وسبل تسهيل عمله الإنساني والإغاثي بالداخل اليمني.كما قدم مركز «إسناد» خلال اللقاء إيجازاً مرئيًا عن خطة العمليات الإنسانية الشاملة باليمن والنتائج التي تحققت على إثرها منها ارتفاع حجم الواردات الاقتصادية والإغاثية في 2018 عن حجمها في العام السابق 2017.واستعرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشاريع التي قام بإنجازها في المحافظات اليمنية، إضافة إلى كافة جهود المملكة العربية السعودية الإنسانية والإغاثية في اليمن.من جانبه قدم السفير آل جابر خلال اللقاء شكره لبرنامج الأغذية العالمي، مثمناً جهودها في رفع المعاناة عن الشعب اليمني.من جهته، أكد مشرف العمليات في مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن محمد الغنيم، أن مركز اسناد يثمن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وقال: «دائما نتطلع إلى أن تثمر شراكتنا مع برنامج الأغذية العالمي وباقي المنظمات إلى كل ما من شأنه رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق وخدمة العمل الإنساني والإغاثي في اليمن».وأضاف:«منذ إطلاق مركز إسناد وهو يعمل على قدم وساق لتسهيل عمل كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية في اليمن، إضافةً إلى تنفيذ خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وما تخللها من مبادرات التي بدأت بدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة 2018، بمليار دولار أمريكي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خصصت منها 70 مليون دولار لإعادة تأهيل الموانئ والطرق اليمنية، إضافة إلى 250 مليون دولار من الكويت، تبعها وديعة سعودية في البنك المركزي بـ2 مليار دولار أمريكي إضافة إلى تركيب رافعات لمينائي عدن والمكلّا وتأمين 22 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً، وتأمين 17 ممراً آمناً، ورفع حجم الواردات الاقتصادية والإغاثية إلى اليمن، والعديد من المبادرات التي يتابعها مركز إسناد العمليات الإنسانية في اليمن».من جانبه قال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في المملكة أشرف حمودة:«منذ تأسيس مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن في يناير مطلع العام والتنسيق شبه يومي مع المركز، من أجل تسهيل دخول المواد الإغاثية والإنسانية إلى اليمن، إضافةَ إلى التنسيق مع كافة الجهات الحكومية الأخرى التي نحتاجها لضمان إيصال المساعدات».وأضاف:«الحقيقة أنه منذ بدأنا نعمل مع مركز إسناد ونحن نشعر بالفارق الكبير فيما يتعلق بالتسهيلات الضامنة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى اليمن، إضافة إلى حصولنا على الدعم اللوجستي الذي يقدمه المركز لبرنامج الغذاء العالمي ولباقي المنظمات الإنسانية الدولية باليمن».وتابع:«الحقيقة أن العلاقة بين برنامج الغذاء العالمي ومركز إسناد متطورة جداً، وهم أكثر من أخوة بالنسبة لنا، يتعاملون معنا بكل احترافية ومصداقية، إضافةً إلى السرعة في إنجاز كل الإجراءات والتسهيلات التي نحتاجها».وأضاف:«مركز إسناد يقدم التسهيلات والدعم بكل إنسانية صادقة ونحن نشعر بهذا من خلال التعامل معه، وهو ما جعلنا بالفعل نواصل العمل بشكل دائم وعلى مدار الساعة، حتى أننا نعمل سويًا إلى أوقات متأخرة من الليل، مقدمين شكرنا إلى السفير آل جابر وفريق عمله المتميِّز على كل التسهيلات التي نلقاها من مركز إسناد».حضر اللقاء المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي باليمن ستيفن أندرسون ومدير الشعبة الاقتصادية في برنامج الأغذية العالمي الدكتور عارف حسين، والمشرف على المكتب الإعلامي في مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن عبدالرحمن بن بحير، ومن وحدة العمليات في مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن الدكتور سيف أبوزيد.