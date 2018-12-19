رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في قصر أجا، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، توقيع اتفاقية بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة، لتوطين عدد 424 وظيفة صحية بالقطاع الخاص، وكذلك اتفاقية بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية لتمكين أبناء الأسر الضمانية من سوق العمل.ونوه أمير منطقة حائل بالدعم السخي من القيادة الرشيدة للبرامج والمشروعات الهادفة لتمكين شباب وفتيات الوطن وتأهيلهم لسوق العمل، مشيداً بالتعاون القائم بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية و«هدف»، حاثا على مضاعفة الجهود والعمل على مزيد من إيجاد فرص العمل لأبناء وفتيات المنطقة، معربا عن شكره للجميع وتمنياته لهم بالتوفيق.حضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين بالمنطقة.