صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لـ3 أشخاص يستقلون مركبة على أحد الطرق، وظهور لقطات لشخص مصاب في المقعد الخلفي، فقد أسفرت التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوياتهم، واتضح أنهم 3 ثلاثة مواطنين في العقد الرابع والخامس من العمر.وأكد المتحدث أنه تم القبض عليهم وضبط المركبة بحوزتهم، وبسماع أقوالهم اتضح أن الإصابة التي ظهرت على الشخص المتواجد بالمقعد الخلفي كانت بسيطة، وحدثت نتيجة عراك شخصي بينهم.وأشار إلى أنهم كانوا أثناء التصوير في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة.