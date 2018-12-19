عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اجتماعاً مع أكاديمية الشعر العربي في الجامعة، برئاسة المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، وحضور المدير العام للأكاديمية وسكرتير جائزة الأمير عبدالله الفيصل الدكتور منصور الحارثي، ومرافقيه من أعضاء هيئة التدريس، والمساعد للشؤون التعليمية فهّاد الذويبي، ومدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي، ورئيس قسم اللغة العربية يوسف الثقفي، وذلك لبحث آلية التكامل بين الجهتين وخدمة الميدان التربوي في مجال الشعر.وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي سيتم تنفيذها في المرحلة الابتدائية خلال الفصل الدراسي الثاني.كما جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل إكساب الميدان التربوي جماليات مجال الشعر العربي، والحفاظ على اللغة العربية الفصحى في المراحل التعليمية، واكتشاف المواهب الشعرية منذ الصغر وصقلها وتعليمها بالشكل الأمثل، والإسهام في الحضارة الإنسانية من خلال رفدها بالمميز من منجز الشعر العربي المعاصر، بالإضافة إلى إحياء فن المسرح الشعري.وسيعكف قسمي اللغة العربية بإدارة الإشراف التربوي والنشاط الثقافي بإدارة النشاط الطلابي على تنفيذ التوصيات، وذلك بتقديم دورات تدريبية للمعلمين في الشعر العربي الفصيح، وإنشاء أندية للشعر العربي في المدارس وأندية الحي، وتدريب الطلاب في المرحلة الابتدائية على حقيبة الناشئة في الشعر العربي، وإقامة مسابقات شعرية بين الطلاب، بالإضافة إلى إقامة أمسيات وأصبوحات شعرية للطلاب المتميزين.ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه التوصيات كمرحلة أولى خلال الفصل الدراسي الثاني في المرحلة الابتدائية، بينما ستتسع دائرة تطبيق التوصيات في العام القادم لتشمل مرحلتي المتوسطة والثانوية.