تقدَّم الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي، بخالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدرو الميزانية العامة للدولة 1440 / 1441هـ.وأكد الدكتور خالد النامي أن الميزانية رسمت معالم الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية الوطن الطموحة 2030، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية العامة وضبطها، حيث تضمنت بنود الميزانية الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة، بإجمالي نفقات تصل إلى 1.106 تريليون ريال، بارتفاع قدره 7 في المئة عن العام الماضي.واختتم الملحق الثقافي كلمته قائلاً: «نحن منسوبي الملحقية الثقافية والطلبة والدارسين في جمهورية مصر العربية، نحمد الله تعالى الذي منَّ علينا بالرخاء والأمن والأمان، والتكاتف ما بين الراعي والرعية، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة خير الجزاء على ما يبذلونه من جهد متواصل في خدمة دينهم ووطنهم وأمتهم».