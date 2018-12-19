وسط حضور كثيف من الزوار، أُقيمت فعالية «عيش المغامرة» في جوري مول بالطائف، بمشاركة من مجلس التنمية السياحية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، والعديد من الشركاء.واشملت الفعاليات على معرض للأسماك المختلفة، وحديقة نباتية، مع توفير مركز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة «لغة الإشارة»، ومركز لخدمة الزوار، مع تقديم فعاليات وبرامج تفاعلية، وتوزيع الهدايا والجوائز.كما اهتمت الفعاليات بتسليط الضوء على أهم الشواهد الحضارية والمعالم السياحية والتراثية في الطائف، لتعريف الزوار بالإمكانات والمقومات السياحية المتنوعة في كافة المسارات بالمحافظة.