رفع مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440/1441هـ.وأكد الدكتور المحمدي أن أرقام الميزانية لهذا العام وما احتوته من مخصصات تجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير سُبل العيش الكريم للمواطنين، وتحقيق الرفاهية لهم والعمل على تحقيق تطلعاتهم وآمالهم، كما تعزز مسيرة التنمية والبناء التي تنشدها تطلعات القيادة الرشيدة.وأشار إلى أن أبرز ملامح القوة لميزانية هذا العام تتمثل في العزم الذي تنتهجه القيادة الحكيمة لمواصلة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية في المجالات كافة ومجالات العمل البلدي خاصة، ووضع الخطط والبرامج التي تضمن تذليل جميع المعوقات والتحديات بما يضمن نجاح سير العمل.ولفت مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية، إلى أن القطاع البلدي نال وما يزال يُحظى باهتمام ودعم كبيرين من حكومتنا الرشيدة، مما انعكس على التطور الكبير الذي شهده في القطاع البلدي بالمملكة من خلال خطط التنمية المتتابعة ورؤية المملكة 2030م.وأوضح أن الوزارة تنفذ حالياً استراتيجية متكاملة لتغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية مستدامة ذات جودة وكفاءة عالية، للارتقاء بجودة الخدمات البلدية في كافة المدن ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، لتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية للسكان، إضافة إلى تفعيل تقديم الخدمات البلدية عبر بوابة «بلدي» الإلكترونية، وفق إجراء موحد في كافة مدن المملكة للمواطنين والمستثمرين، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية.وبيَّن أن الوزارة تُسخر كافة إمكانياتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة وكسب رضاهم، حيث قامت بإطلاق العديد من المبادرات ضمن برنامج التحول البلدية المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م، ونفذت العديد من البرامج والمشاريع لخدمتهم، كما تشهد الوزارة الكثير من المشاريع الجديدة والتطويرية.ودعا الدكتور المحمدي الله العلي القدير أن يجعل هذه الميزانية ميزانية خير وعطاء ونماء لوطننا الغالي، وأن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، وأن يديم على مملكتنا أمنها ورخاءها، إنه سميع مجيب.