إقامة البرامج التوعوية الصحية.

المشاركة في الفعاليات الرياضية المقامة بالمحافظة.

التعاون في مجال التدريب والتعليم والأبحاث والاستفادة من موارد الصحة ومنشآتها.

إشراك نادي وج في الملتقيات والمؤتمرات الصحية.

دعم العيادة الطبية المجهزة في النادي حسب الإمكانية.

إيجاد أركان ومواقع خاصة بالشؤون الصحية في النادي.

تمكين المتطوعين من وزارة الصحة بالعمل في برامج وأنشطة النادي.

المشاركة في مبادرات الشؤون الصحية الرياضية.

تقديم الدعم الإرشادي الرياضي أثناء إقامة الدورات الرياضية.

تقديم خصم 30 في المئة؜ لجميع منسوبي الشؤون الصحية بالطائف وأبنائهم في أكاديمية وج للدفاع عن النفس.

خصم 30 في المئة؜ للفرق الرياضية بمديرية الشؤون الصحية.

وقعت إدارة نادي وج ممثلة برئيس مجلس الإدارة صاطي العتيبي، مذكرة تفاهم مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، تهدف لتحقيق توجهات الاستراتيجية العامة للتنمية الرياضية والصحية بالمحافظة.وستُقدم الاتفاقية العديد من البرامج المتنوعة في توعية وتعزيز صحة المواطنين، وتأتي هذه الشراكة ضمن برامج إدارة النادي في بناء جسور العلاقات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والسعي لمشاركة النادي في كافة الأنشطة والبرامج الاجتماعية والثقافية، وقد اتفق الطرفان على تفعيل هذه البنود التالية:أولاً: التزامات مديرية الشؤون الصحية بالطائف:ثانياً: التزامات نادي وج الرياضي بمحافظة الطائف: